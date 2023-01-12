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НовостиПолитика12 января 2023 14:55

Украина сообщила об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов

В их числе - машины, товарные знаки, банковские счета и другое
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украина сообщила об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов

Украина сообщила об аресте активов России и Белоруссии на 1,1 миллиарда долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюро экономической безопасности Украины сообщило сегодня, 12 января, сообщило, что в 2022-м году удалось найти и заблокировать активы России и Белоруссии стоимостью 41 миллиард гривен (1,12 миллиарда долларов США).

В бюро уточнили, что среди арестованных активов - жилая и коммерческая недвижимость, банковские счета, активы, автомобили, товарные знаки и многое другое.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

Ранее генпрокурор Украины сообщила об аресте активов Михаила Фридмана на сумму 420 млн долларов. Сообщалось также, что были арестованы ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с предпринимателем.

Также ранее СБУ заявила об аресте активов “Газпрома”, “Роснефти” и “Росатома” на 61 миллион долларов. По данным следствия, часть прибыли предприятий шла на подготовку и ведение боевых действий против Украины.