Foreign Policy: США пора осознать, что они вернулись в мир конкурирующих держав Фото: REUTERS

Соединенным Штатам пора наконец осознать свое нынешнее положение в мире, где теперь вновь соревнуются великие державы. Об этом в статье для Foreign Policy написал обозреватель Стивен Уолт.

По мнению автора, поведение американских властей, переживающих кризис, не соответствует изменившимся обстоятельствам. Сейчас политики в Штатах ведут себя так, будто управляют однополярным миром, однако на деле ситуация сильно изменила, уточняет он.

- Историки будущего будут спорить, почему именно "однополярный момент" был так краток (Россия пришла в себя, Китай продолжил быстро расти, США растратили триллионы долларов на глупые войны). Однако вам нужно понять, что мы вернулись в мир конкурирующих великих держав, - пишет Уолт.

Учитывая это, американской стороне придется подстраивать свою политику под изменившиеся условия, предполагает эксперт.

- Мой совет: привыкайте к этому. В зарождающемся многополярном мире другие государства будут преследовать свои собственные интересы ... мы должны понимать их интересы и не ждать, что они начнут подчинятся, - говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия. А до этого российский лидер высказывал мнение, что сейчас происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.