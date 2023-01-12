"Саммит мира" в штаб-квартире ООН запланирован на 24 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что "саммит мира" планируется провести 24 февраля 2023 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

- Мы думаем, что мирный саммит состоится с высокой вероятностью 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, - заявил посол агентству Anadolu.

По его словам, участие России в данном мероприятии было бы "неестественным". Кроме того, по его мнению, проведением этого саммита "Украина пользуется международным правом на самооборону".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина намерена провести "саммит мира" в Организации объединенных наций. Однако, данное обсуждение невозможно представить без участия России, заявлял первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. В ООН назвали условие, при котором посредничество Гутерриша станет возможным – на это должны дать согласие все стороны конфликта.

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