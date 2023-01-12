NTV: в деловом центре Стамбула произошел взрыв 12 января 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Взрыв произошел сегодня, 12 января 2023 года, во второй половине дня в деловом центре в стамбульском районе Багджилар, есть пострадавшие, причина ЧП устанавливается, передает телеканал NTV.

По предварительной информации, инцидент произошел в находящемся в здании центра ателье по производству текстильной продукции. Вероятно, причиной стала утечка бытового газа.

К месту ЧП направлены сотрудники полиции, спасателей и машины скорой помощи.

Ранее в шахте на севере Турции произошел взрыв. Об этом в четверг 14 октября сообщает турецкий телеканал A Haber. По информации телеканала, не менее 14 человек погибли, еще 49 шахтеров остаются заблокированными на глубине 300 метров.

Также ранее на юго-востоке Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе в городе Кахраманмараш. В результате произошедшего никто не пострадал.