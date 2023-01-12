Литва поставит Украине зенитные орудия L-70 и антидроны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва планирует поставить Украине зенитные орудия и антидроны, сообщил сегодня, 12 января, литовский президент Гитанас Науседа.

"Уже скоро на Украину будут доставлены зенитные орудия ближнего действия L-70 и необходимая к ним амуниция… сможем в этом году предоставить и немало антидронов", - уточнил Науседа литовским журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировал портал LRT.

Ранее замглавы МИД Украины призвал Германию поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты. Отмечалось, что Андрей Мельник требует у Германии “все доступные тяжелые вооружения”.

Также ранее стало известно, что Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard. Поставка застопорилась спустя почти неделю после того, как об этом объявила глава Минобороны Кристин Ламбрехт.

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