Эрдоган планирует поговорить с Путиным и Зеленским по гуманитарному коридору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить инициативы организации гуманитарного коридора, об этом сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч по итогам конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке».

«Одним из основных итогов конференции можно назвать прошедшие встречи омбудсменов России и Украины. Они прошли положительно», - сообщил Малкоч в эфире телеканала CNN Türk.

Он уточнил, что мы предложили нашему президенту развить инициативу зернового коридора. Он дал указание провести работы в этом направлении.

Омбудсмен подчеркнул, что сегодня-завтра наш президент планирует провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября 2022 года Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после субботней атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были «задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Пострадавших нет, небольшое повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».

В основе зерновой сделки два соглашения: Россия-Турция-ООН и Украина-Турция-ООН, которые были подписаны в Стамбуле 22 июля. По условиям сделки, Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов, а взамен нашей стране никто не мешает торговать продовольствием и удобрениями на внешних рынках.

Соглашение заключили на 120 дней, срок действия истекал в конце ноября.

После заключения сделки российские власти и эксперты не раз говорили, что на самом деле львиная доля украинского зерна идет мимо голодающих Африки и Азии.

Не соблюдалась, по словам эксперта, и вторая часть сделки – про беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

2 ноября 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что Россия возвращается в зерновую сделку.

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