Командир полка "Ахмат-1" Чалаев опроверг слухи о своем пленении в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Командир полка "Ахмат-1", подполковник Замид Чалаев опроверг распространившиеся в сети сообщения о своем пленении в Артемовске (Бахмут) в ДНР.

По его словам, он находится в чеченском Гудермесе и по поручению главы региона Рамзана Кадырова ведет подготовку бойцов к отправке в зону проведения спецоперации.

- А тем шайтанам, что распространяют слухи, я хочу сказать: я не командир "Азова"*, чтобы снять штаны и сдаться в плен, - заключил он на видео, которое опубликовал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в Тelegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение заместителя своего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова и опроверг сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына заместителя председателя главы Чечни в Крыму Адама Гриценко.

"Азов"* - Запрещенная в России террористическая организация

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