В США полностью восстановили после сбоя систему оповещения пилотов

В США полностью восстановили после сбоя система оповещения пилотов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в соцсети Twitter, что после сбоя 11 января системы оповещения пилотов деятельность полностью восстановилась, нестандартных переносов и отмен рейсов нет.

«Работа Федерального управления гражданской авиации вернулась в нормальный режим», - говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что этим утром не наблюдалось никаких нестандартных переносов или отмен.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года Росавиация сообщала, что Россия во время сбоя системы уведомлений экипажей в США оказывала помощь иностранным самолётам.

Подчеркивалось, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.

11 января в Управлении сообщали, что работают над восстановлением системы оповещения пилотов, некоторые функции уже удалось восстановить.

12 января 2023 года Управление заявило, что причиной сбоя в системе оповещения пилотов, который стал причиной приостановки полетов внутренних рейсов в США, мог быть поврежденный файл базы данных.