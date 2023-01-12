Hill: активисты прервали речь конгрессмена, требуя переговоры по Украине Фото: REUTERS

Антивоенные активисты Code Pink ворвались на мероприятие в Вашингтоне, где выступал член палаты представителей конгресса США Адам Смит, требуя пересмотра политики в отношении Украины, об этом сообщило издание Hill.

«Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!» — выкрикнула соучредитель CodePink Медея Бенджамин.

Кроме того, активисты требовали вернуться к призывам о переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации.

Он отметил, что Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина.

15 ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свою украинскую формулу мира.

Ранее Зеленский заявлял, что никакого «Минска-3» между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его мнению, позволят прекратить конфликт на основе Устава ООН и международного права.

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