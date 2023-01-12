Американский посредник по обмену заключенными подтвердил освобождение ветерана ВМС США в России Фото: REUTERS

В России освободили из-под ареста американца Тэйлора Дадли, сообщил посредник по обмену заключенными, бывший губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.

По его словам, сейчас ветеран ВМС США направляется домой вместе со своей матерью.

- Дадли освобожден из России 12 января на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы, он сопровождается командой Richardson Center на пути домой вместе со своей матерью Шелли, - сообщил посредник по обмену РИА Новости в письменном ответе на запрос агентства.

Переговоры по вопросу его освобождения длились несколько месяцев.

Отмечается, что Дадли содержался в Калининграде с весны 2022 года. По информации CNN, 35-летний мужчина был задержан российскими пограничниками после того, как с неясными целями проник в Калининградскую область России с территории Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.