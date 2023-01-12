Врач-иммунолог объяснил, в чем опасность «кракена» и как от него защититься Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России в Пензенской области выявлен первый случай заболевания новым штаммом коронавируса – «кракеном». Он научился ускользать от естественного и специфического иммунитета.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ответил, чем опасен новый штамм. Пока диагностировать его можно только лабораторными методами.

Новый штамм имеет большую скорость распространения и быстрее обходит иммунную систему, агрессивнее прикрепляется к клетке.

- За счет того, что он очень заразный, он более опасен и будет рост заболевших. Но по своим индивидуальным показателям он, скорее всего, не более опасен, - говорит врач Пятому каналу.

«Кракена» уже окрестили самым заразным в мире по сравнению со всеми циркулировавшими штаммам коронавируса за последние три года. Распространяется он воздушно-капельным путем через органы дыхания. Инфекция остается в воздухе в форме аэрозоля после кашля или чихания.

В зоне риска дети и подростки, люди преклонного возраста, те, кто имеют хронические заболевания дыхательной системы.

После инфицирования у человека резко повышается температура до 38 градусов. Пациенты жалуются на сильную ломоту в мышцах и суставах, головные боли, потерю аппетита и слабость. Появляются заложенность носа, боли в горле, кашель. Могут сказаться нарушения ЖКТ, диарея.

Лучшем способом защиты будет избегать мест массового скопления людей, носить маски, использовать антисептики и проходить вакцинацию.

Врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала, что этот штамм может повторно заражать тех, кто недавно переболел ковидом.

А вот профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков отметил, что кроме пугающего названия этот штамм ничего опасного не несет. Эксперт сказал телеканалу "360", что «кракен» — это обычная простуда.

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