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НовостиВ мире12 января 2023 18:05

Польские ЗРК Patriot будут обслуживать военные из Германии

Сообщается, что приедет несколько сотен военнослужащих
Сергей ГАПЧУК
Польские ЗРК Patriot будут обслуживать военные из Германии

Польские ЗРК Patriot будут обслуживать военные из Германии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие военные прибудут в Польшу на следующей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, об этом сообщило Польское радио.

«Есть согласие властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда», - говорится в сообщении.

В эфире радио указали, что военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных.

Отмечалось, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве.

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Германия и Польша договорились разместить зенитно-ракетные комплексы Patriot на польско-украинской границе.

Он уточнил, что перед размещением ЗРК Patriot в Польшу отправится команда экспертов, чтобы оценить возможность интеграции этих систем в оборонную систему республики непосредственно на месте.

29 ноября 2022 года премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша не имеет планов отдать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине.

Он отметил, что наши системы Patriot, которые нам поступят, точно будут служить для защиты польского неба.

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