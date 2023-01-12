Польские ЗРК Patriot будут обслуживать военные из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие военные прибудут в Польшу на следующей неделе для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, об этом сообщило Польское радио.

«Есть согласие властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда», - говорится в сообщении.

В эфире радио указали, что военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных.

Отмечалось, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot будут дислоцированы в Люблинском воеводстве.

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Германия и Польша договорились разместить зенитно-ракетные комплексы Patriot на польско-украинской границе.

Он уточнил, что перед размещением ЗРК Patriot в Польшу отправится команда экспертов, чтобы оценить возможность интеграции этих систем в оборонную систему республики непосредственно на месте.

29 ноября 2022 года премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша не имеет планов отдать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине.

Он отметил, что наши системы Patriot, которые нам поступят, точно будут служить для защиты польского неба.

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