Палата представителей Конгресса США запретила продавать нефть Китаю из стратегических резервов Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.

За данный законопроект проголосовал 331 конгрессмен, против подали 97 голосов.

Документ был разработан по инициативе Республиканской партии США, получившей большинство в Палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

Все 97 голосов против законопроекта принадлежат законодателям от правящей Демократической партии.

Однако, 113 демократов Палаты представителей высказались вместе с республиканцами в поддержку документа.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года газета The Hill сообщила, что Конгресс США совместно с Белым домом активно работает над проектом закона, который впоследствии позволит присвоить России статус «государства-агрессора».

Издание подчеркивало, что присвоение данного статуса станет полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран - спонсоров терроризма, чего просил президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечалось, что такой термин как «государство-агрессор» на данный момент в законодательстве США отсутствует, что делает затруднительным юридическую проработку данного законодательного акта.