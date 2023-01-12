Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела по секретным документам, найденным у Байдена Фото: REUTERS

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела с секретными документами, обнаруженными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена.

«Назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и доме Байдена», - сообщил министр юстиции США.

Он подчеркнул, что обнаруженные в связанном с Байденом аналитическим центре секретные документы не имели права там храниться.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года CNN со ссылкой на источники сообщил, что среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине, Ирану и Великобритании.

Отмечалось, что секретные документы периода работы Джозефа Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы случайно обнаружены в офисе аналитического центра «Байден Пенн центр», принадлежащего нынешнему главе Белого дома.

Байдена проинформировал об этом его адвокат, после чего была инициирована передача секретных материалов в национальный архив.