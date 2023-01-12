Карьерный консультант назвал работников IT-сферы наиболее востребованными в России специалистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что в России наиболее востребованными специалистами являются представители IT-сферы.

По его словам, больше всего потребность фиксируется в соискателях на должность разработчика программного обеспечения (ПО). Об этом пишет Lenta.ru.

- Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, потребность в разработчиках. В других сегментах экономики совершенно точно в тренде будут должности, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий, - считает эксперт.

При этом специалист добавил, что среди самых массовых позиций на рынке труда будут востребованы грузчики, продавцы, разнорабочие, курьеры.

Ранее телеканал "360" сообщал, что большинство россиянок считают, что блогеры и журналисты - плохие мужья. Опрос показал, что представителей этих профессий в качестве потенциальных супругов выбрал бы всего 1% респонденток.

Также RT писал про исследование аналитиков. Они выяснили, сталкивались ли российские компании с нехваткой персонала в текущем году и как они решали эту проблему. Так, 86% опрошенных компаний нуждались в новых сотрудниках в 2022 году.