Генерал Картаполов: нет никакой необходимости всю молодежь прогонять через военные сборы Фото: Александр КОЦ

Существующая в России система мобилизационного резерва отвечает стоящим вызовам, нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«Система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят», - сказал Картаполов.

Он отметил, что никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет.

Как писал сайт KP.RU, 10 октября 2022 года глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет.

Он подчеркнул, что та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.