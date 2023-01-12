Военный политолог Перенджиев считает, что у Запада нет стремления к Третьей мировой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что конфликт приобретает признаки мировой войны в том случае, если в него вовлечены более 50% всех государств. Причем, не по отдельности, а блоками.

По его мнению, если с этой точки зрения рассматривать украинский кризис, то подобной тенденции не наблюдается.

- Возможно, они (западные страны) хотели бы растянуть его (конфликт на Украине) еще и на Россию, но, в любом случае, расширять географию до условной Африки или европейских стран никто не стремится, - заявил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Кроме того, Перенджиев полагает, что в некотором смысле Запад, несмотря на опосредованное участие в украинском конфликте, старается его удержать.

Накануне телеканал "360" сообщал, что бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию Polsatмир заявил, что мир находится в ситуации "небезопасного хаоса" и угроза третьей мировой войны вполне реальна. По его мнению, конфликт на Украине знаменует начало новой эры.

Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". В ходе выступления он обнадёжил западную публику, что Третьей мировой войны не случится, пишет Life.ru.

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