Мигранты стали чаще убивать и насиловать в России

Бастрыкин рассказал об увеличении преступлений, совершенных мигрантами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, подводя итоги 2022 года.

«В 2022 году правоохранительными органами расследовано более 36 тысяч совершенных ими преступлений, что на 10% больше 2021 года», - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете", подчеркнув, что значительная часть совершаемых мигрантами преступлений относятся к категории тяжких или особо тяжких, таких, как убийства и изнасилования.

Глава следственного ведомства напомнил, что СК давно заявлял о необходимости геномной регистрации всех прибывающих в РФ граждан других стран.

«Практика расследования уголовных дел, совершенных в условиях неочевидности, показывает, что значительная часть таких преступлений раскрывается именно благодаря молекулярно-генетическим исследованиям», - сказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что мигрант задушил девушку в Петербурге из-за ее недовольства ремонтом в квартире.

Почему полицейские не спасли 17-летнюю девочку, которую убил мигрант в Новосибирске, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем девушки рассказали, как трое мигрантов жестко изнасиловали их на дамбе в Кронштадте после отказа познакомиться.