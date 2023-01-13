В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки наступления на Украину со стороны Белоруссии.
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Пентагон не видит каких-либо признаков подготовки наступления на Украину с территории Белоруссии. Об этом в четверг 12 января заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий», - цитирует ТАСС ответ Райдера на соответствующий вопрос во время регулярного брифинга.
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства добавил, что США продолжают пристально следить за происходящим в указанном регионе.
Ранее сообщалось, что главком Сухопутными войсками России генерал Салюков прибыл в Белоруссию. Высокопоставленный офицер проинспектировал воинские части российского компонента группировки войск.
Напомним, Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. Учения будут организованы с авиационными подразделениями Вооруженных сил двух государств.
Тем временем посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы.
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