В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки наступления на Украину со стороны Белоруссии. Фото: REUTERS

Пентагон не видит каких-либо признаков подготовки наступления на Украину с территории Белоруссии. Об этом в четверг 12 января заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий», - цитирует ТАСС ответ Райдера на соответствующий вопрос во время регулярного брифинга.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства добавил, что США продолжают пристально следить за происходящим в указанном регионе.

Ранее сообщалось, что главком Сухопутными войсками России генерал Салюков прибыл в Белоруссию. Высокопоставленный офицер проинспектировал воинские части российского компонента группировки войск.

Напомним, Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. Учения будут организованы с авиационными подразделениями Вооруженных сил двух государств.

Тем временем посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Киев отвел часть войск в сторону белорусской границы.

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