Захарова ответила на попытки главы МИД ФРГ Бербок обвинить во лжи Сергея Лаврова

Захарова отреагировала на обвинения Бербок в адрес Лаврова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявления главы германского дипломатического ведомства Анналены Бербок о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы обманул ее во время пресс-конференции после встречи в Москве.

Речь идет о заявлении Бербок о том, что Сергей Лавров якобы солгал ей, отвечая на вопрос о российских войсках, размещенных в граничащих с Украиной российских регионах.

Захарова иронично назвала заявления Бербок демонстрацией «дипломатического класса».

Дипломат отметила, что Анналена Бербок не задавала вопросов Сергею Лаврову во время упомянутой пресс-конференции и процитировала ответ Лаврова на похожий вопрос журналиста.

«На похожий вопрос журналиста (а не немецкой министерки) Сергей Лавров ответил следующим образом: «Объяснили, что под «эскалацией», которая сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду наличие наших войск на собственной территории, проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке. Этим занимается любая страна. Объяснили, что не можем принимать какие-то требования, касающиеся российских вооружённых сил на нашей собственной земле», - привела Захарова высказывание главы российского МИД.

Мария Захарова также напомнила о высказываниях экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских договоренностях.

«После стольких лет вранья о желании соблюдать Минские договорённости, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи», - резюмировала Захарова.

Напомним, глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Москву в январе 2022 года. Она возложила венок к могиле Неизвестного солдата и встретилась с Сергеем Лавровым.

В июле 2022 года Анналены Бербок заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров был не готов к разговору на совещании «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Мария Захарова назвала это высказывание «несусветной чушью».