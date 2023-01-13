Дочь Элвиса Пресли госпитализирована после остановки сердца

Дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари госпитализирована после остановки сердца. Фото: REUTERS

Единственная дочь культового певца Элвиса Пресли госпитализирована после остановки сердца. Об этом сообщает в четверг 12 января портал TMZ.

По информации издания, 54-летняя Лиза-Мари была доставлена в больницу из собственного дома.

«Лиза-Мари Пресли была срочно доставлена в больницу после того, как врачи скорой помощи приехали к ней домой из-за возможной остановки сердца», - пишет TMZ.

Сообщается, что женщине сделали непрямой массаж сердца и ввели адреналин.

Накануне Лиза-Мари Пресли присутствовала на вручении премии «Золотой Глобус» в Лос-Анджелесе.

Лиза-Мари Пресли – исполнительница собственных песен. Певица была замужем за Майклом Джексоном. Также она была супругой актера Николаса Кейджа.

В 2020 году сын Лизы-Мари Пресли покончил с собой. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем знаменитый российский режиссер Никита Михалков уже неделю находится в реанимации. Режиссер остается в 52-й больнице под неустанным наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Площадь поражения легких пока не уменьшается. Подробности здесь на KP.RU.