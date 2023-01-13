США перебрасывают танки и БМП в Восточную Европу

НАТО перебрасывает в Восточную Европу танки и боевые машины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты начали массовую переброску танков и боевых машин на восточный фланг НАТО, в частности, в Польшу и Литву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника американской армии Роберта Келлама, который курирует эту операцию.

По словам Келлама, около 1250 единиц военной техники прибывает в голландский порт Флиссинген, откуда танки и БМП будут направлены в Литву и Польшу.

Среди перебрасываемой техники есть танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley, они прибывают из штата Техас.

Ранее президент Литвы поддержал установку систем ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО.

Напомним, еще в начале 2022 года НАТО разместила в Европе тысячи военнослужащих, более 100 самолетов и около 120 кораблей.

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