Госдеп готов содействовать расследованию скандала с секретными документами Байдена

Госдеп США заявил о готовности принять участие в расследовании скандала с секретными документами Байдена. Фото: REUTERS

Госдеп США готов оказать содействие министерству юстиции в расследовании скандала вокруг обнаружения секретных документов у Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

Представитель госдепа подчеркнул, что ведомство примет участие в расследовании только при условии соблюдения определенных процедур, в частности, получения соответствующего запроса от Минюста.

«Но если необходимость возникнет, мы готовы к полной кооперации», - сказал Нед Прайс.

Напомним, у Байдена обнаружили секретные документы с данными разведки по Украине, Ирану и Британии. Среди них оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Позднее помощники Байдена обнаружили новую партию секретных документов. Документы были обнаружены «в другом месте» и их меньше, чем в первой партии.

Президент США удивился секретным документам в своем офисе и заявил, что ничего не знает об их содержании.

Также сообщалось, что Конгресс США расследует обстоятельства хранения секретных документов в офисе Байдена.

Почему Байден из-за секретных документов угодил в ту же ловушку, что и Трамп, читайте здесь на KP.RU.