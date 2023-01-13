Инфляция в США в декабре снизилась до 6,5% в годовом выражении

В США снижается инфляция в годовом выражении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Соединенных Штатах снизилась инфляция. Под данным Министерства труда, в декабре 2022 года потребительские цены в стране выросли на 6,5 процента. В ноябре этот показатель был 7,1 процента, пишет ТАСС.

Агентство приводит мнение аналитиков, согласно которому американская экономика остается восприимчивой к потрясениям, несмотря на снижение инфляции в годовом выражении в течение шести месяцев. Эксперты не исключают очередного всплеска цен.

Напомним, в 2022 году цены на бензин в США достигли исторического максимума.

Министр финансов США Йеллен признала, что антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо и выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Президент США Джо Байден назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом помощи Украине».

Тем временем в США стали чаще воровать бензин на заправках из-за роста цен на топливо.