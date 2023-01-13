Экс-разведчик Риттер предрек Украине тяжелый год

Эксперт заявил, что 2023 год будет тяжелым для Украины. Фото: REUTERS

Украину не ожидает ничего хорошего в наступившем 2023 году. Об этом заявил экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер.

«Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины», - написал Риттер в статье для издания Consortium News.

Эксперт напомнил, что значительная часть переданной Западом Украине военной техники уничтожена и допустил, что Соединенные Штаты и НАТО не смогут поддерживать поставки вооружений Украине в прежних объемах.

Тем временем политологи Эдвард Сало и Бен Хазен предположили, что поставки разнообразной военной техники Киеву создадут проблемы для украинской армии. Сложности с одновременным обслуживанием разной техники, разным подходом к ней и необходимостью индивидуального обучения экипажей могут привести к дополнительным трудностям для ВСУ, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России. Об этом заявила замглавы МИД Украины Джапарова.

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