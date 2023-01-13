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НовостиПолитика13 января 2023 2:12

Экс-разведчик Риттер предрек Украине тяжелый год

Наступивший год не предвещает Киеву ничего хорошего, считает эксперт
Мария ПАВЛОВА
Эксперт заявил, что 2023 год будет тяжелым для Украины.

Эксперт заявил, что 2023 год будет тяжелым для Украины.

Фото: REUTERS

Украину не ожидает ничего хорошего в наступившем 2023 году. Об этом заявил экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер.

«Расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины», - написал Риттер в статье для издания Consortium News.

Эксперт напомнил, что значительная часть переданной Западом Украине военной техники уничтожена и допустил, что Соединенные Штаты и НАТО не смогут поддерживать поставки вооружений Украине в прежних объемах.

Тем временем политологи Эдвард Сало и Бен Хазен предположили, что поставки разнообразной военной техники Киеву создадут проблемы для украинской армии. Сложности с одновременным обслуживанием разной техники, разным подходом к ней и необходимостью индивидуального обучения экипажей могут привести к дополнительным трудностям для ВСУ, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России. Об этом заявила замглавы МИД Украины Джапарова.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.