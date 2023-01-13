В Белом доме прокомментировали возможность предоставления Киеву танков Abrams

В США заявили, что будут наилучшим образом учитывать потребности Украины при дальнейшем предоставлении помощи. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине, при этом потребности украинцев будут учитываться наилучшим образом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, добавив, что не собирается опережать решения президента США Джо Байдена.

«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», - цитирует РИА Новости ответ Кирби на вопрос о возможности предоставления Киеву танков Abrams.

Ранее политологи Эдвард Сало и Бен Хазен предположили, что поставки разнообразной военной техники Киеву создадут проблемы для украинской армии. Сложности с одновременным обслуживанием разной техники, разным подходом к ней и необходимостью индивидуального обучения экипажей могут привести к дополнительным трудностям для ВСУ, считают эксперты.

Тем временем в Америке признались, что Украина – страна-прокладка для отмывания денег США.

Почему Украине от выделенных Соединенными Штатами $45 миллиардов вспомоществования достанется хорошо если половина, читайте здесь на KP.RU.

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