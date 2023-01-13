Американский сенатор потребовал не пускать украинских военных в Оклахому. Фото: REUTERS

Американский сенатор Натан Дам потребовал не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома. Об этом сенатор, представляющий республиканскую партию, написал в социальных сетях.

По словам Дама, он подготовил соответствующий документ с требованием запретить украинским военным доступ в Оклахому.

«Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», - написал сенатор в Twitter.

Напомним, украинские военные начнут освоение комплексов ПВО Patriot на следующей неделе. Обучение будет проходить в США на базе Форт-Силл в штате Оклахома. В ускоренном порядке планируется обучить около сотни украинских военных. Это займет несколько месяцев.

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