В России начали разработку вакцины от «кракена»

В центре Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России началась работа над вакциной против новых штаммов коронавирусной инфекции, которая в том числе будет защищать от варианта «кракен». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х - XBB и XBВ.1.5 (кракен). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Минздрав заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена».

KP.RU изучил, откуда «Кракен» появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы коронавируса Кракен и как от него будут лечить.

Напомним, российский кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков перечислил особенности нового штамма коронавируса «кракен», который был обнаружен в России.

Тем временем Сергей Нетесов рассказал, что субвариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» может быть опасен для тех россиях, кто давно переболел COVID-19. По его мнению, этим вариантом ковида рискуют заразиться и те, кто не вакцинировался более полугода.