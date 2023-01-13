Что произошло в ночь на 13 января

США начали массовую переброску танков и боевых машин в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты начали массовую переброску танков и боевых машин на восточный фланг НАТО, в частности, в Польшу и Литву. Около 1250 единиц военной техники прибывает в голландский порт Флиссинген, откуда танки и БМП будут направлены в Литву и Польшу. Среди перебрасываемой техники есть танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Украина намерена вынести на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. Об этом заявила первый заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова. Дипломат отметила, что резолюция будет представлена и может быть рассмотрена на заседании ГА ООН в течение 2023 года.

Украинский солдат рассказал, как командование бросило военных под Соледаром без еды и воды. По словам военного, его подразделению обещали эвакуацию, но в результате бросили.

Российские военные взяли в оперативное окружение город Артемовск (украинское название населенного пункта – Бахмут). Об этом заявил в четверг 12 января советник врио главы ДНР Пушилина Игорь Кимаковский.

Российские военные помогли мирным жителям продуктами и сигаретами в первые часы после освобождения Соледара. Об этом рассказал РИА Новости житель освобожденного города Андрей Шистка. Мужчина уточнил, что вначале российские военные проверили его и его супругу на причастность к деятельности националистов.

Американский сенатор Натан Дам потребовал не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома, где украинские военные начнут освоение комплексов ПВО Patriot на следующей неделе. Обучение будет проходить в США на базе Форт-Силл в штате Оклахома. В ускоренном порядке планируется обучить около сотни украинских военных.

Умерла единственная дочь Элвиса Пресли, певица и автор песен Лиза-Мари Пресли. Она была госпитализирована с остановкой сердца. Медикам удалось запустить сердце певицы, но через какое-то время она скончалась.

В Самарканде в четверг 12 января экстренно приземлился самолет «Аэрофлота», летевший из Бангкока в Москву. Экстренная посадка потребовалась из-за того, что у одной из пассажирок начались роды. Женщину успели снять с самолета и доставить в медучреждение.

В России началась работа над вакциной против новых штаммов коронавирусной инфекции, которая в том числе будет защищать от варианта «кракен». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спецоперация может закончиться в течении двух месяцев (подробнее)