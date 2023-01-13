"Казтрансойл" сообщил, что Минэнерго России одобрило Казахстану транзит нефти в ФРГ Фото: REUTERS

Министерство энергетики РФ подтвердило возможность транспортировки 300 тысяч тонн нефти из Казахстана по системе трубопроводов «Транснефти» в этом квартале по направлению пункта «Адамова застава» для дальнейшей поставки в ФРГ. Соответствующие заявление сделала пресс-служба национальной компании «Казтрансойл».

«АО "Казтрансойл" получено подтверждение министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть"», - сказано в заявлении пресс-службы компании.

В пресс-релизе отмечается, что подтверждение российского ведомства содержится в выписке графика транзита нефти государств-участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов. В заявлении также говорится о том, что этот транзит будет проводиться в рамках соответствующего соглашения между правительствами двух стран от 7 июня 2002 года.

Напомним, в конце декабря 2022 года министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», указав на то, что уже обсудил данный вопрос с главой Минэкономики Казахстана. Позже в Казахстане сообщили о планах отправки пробной партии нефти в Германию в январе 2023 года.