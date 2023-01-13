Товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3%

Товарооборот России и Китая достиг рекордного значения Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Китаем за 2022 год увеличился на 29,3 процента по сравнению с показателями 2021-го. Об этом сообщило в пятницу, 13 января 2023 года, главное таможенное управление КНР.

Как передает китайское ведомство, торговый оборот между двумя странами в январе-декабре 2022 года был осуществлен на сумму 114,149 млрд долларов, что является новым рекордом.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Россию за этот период вырос на 12,8 процента - до 76,122 млрд долларов, а российский экспорт в Китай увеличился на 43,4 процента - до 114,149 млрд долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И, подводя итоги работы в 2022 году, заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией укрепилось.

Дипломат также обратил внимание на тесное экономическое сотрудничество между странами, которые приближаются к цели довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов.