Убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ предъявлено обвинение

Задержание Тэцуя Ямагами Фото: EAST NEWS

Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинение бывшему моряку Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами в убийстве бывшего премьера государства Синдзо Абэ. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Напомним, Ямагами рассказал на допросах, что решил отомстить Абэ за свою мать, ставшую адептом религиозной организации под названием "Церковь Объединения" (в России признана тоталитарной сектой), которой она пожертвовала все свои сбережения. Обвиняемый утверждает, что политик якобы связан с этой сектой.

Как ранее писал сайт KP.RU, нападение на Синдзо Абэ совершено 8 июля 2022 года в 05:30 по московскому времени. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. В Абэ стреляли сзади и попали в область груди и шеи. Ранения оказались смертельными - политик скончался от потери крови. Стрелявшего задержали на месте преступления.