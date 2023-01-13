Первая Славянская бригада поразила позиции ВСУ снарядами-"зажигалками"

Российские военные применили "зажигалки" по позициям ВСУ Фото: Кадр видео

Первая Славянская бригада первого армейского корпуса Вооруженных сил России применила снаряды-"зажигалки" по позициям противника в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РИА Новости в пятницу, 13 января 2023 года.

Боеприпасы детонируют над местом нахождения бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), накрывая их дождем зажигательного вещества.

Такие удары позволяют подорвать боевой дух противника, а также воспламеняют его боекомплект и горюче-смазочные материалы. Еще одно преимущество "зажигалок" – возможность одновременного накрытия большой площади.

Как ранее писал сайт KP.RU, одна из частей украинских войск была поражена из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Он разрушил прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

Напомним, российские военные в ходе спецоперации научились использовать смартфоны для определения позиций артиллерии противника. Устройства фиксируют звук выстрела. После этого определяются примерные координаты его источника. Дальнейшую работу делают дроны, выясняя точное расположение украинской артиллерии.

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