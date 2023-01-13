Россия собирается возобновить поставки электроэнергии в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена возобновить поставки электроэнергии в страны Евросоюза, среди которых Финляндия, а также прибалтийские государства. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на прогноз, предоставленный «Системным оператором» - диспетчер энергосистемы, и выполненным на основе данных монополиста экспорта российской электроэнергии «Интер РАО».

Согласно представленным прогнозам, Россия способна поставить в Финляндию до 4 млрд киловатт часов в текущем году, в Латвию, Литву и Эстонию может направить 2,4 млрд киловатт часов, а общий объем поставок российской электроэнергии в страны Европейского союза таким образом может достигнуть 6,4 млрд киловатт часов в 2023 году.

В «Интер РАО» не исключили восстановление поставок в Финляндию и прибалтийские страны в среднесрочной перспективе, отметив, что данные государства традиционно были самыми крупными направлениями по экспорту электроэнергии из России. Согласно приведенной статистке, в 2021 году «Интер РАО» направил в эти страны 12,9 млрд киловатт часов, что составляет 60% от всех поставок российской электроэнергии, а по данным газеты, в январе - мае прошлого года Россия поставила в страны Европейского союза до 5 млрд киловатт часов.

Тем не менее аналитики, опрошенные газетой, выразили сомнение в возобновлении поставок, указав на то, что это не коррелирует с сообщениями представителей властей и энергокомпаний Евросоюза.