Почти половина россиян предпочитают не следить за весом в новогодние каникулы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, сколько россиян набирает лишний вес за новогодние каникулы. Опрос был проведен российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels.

31% респондентов признались, что прибавляют за каникулы 2-3 килограмма, но считают это нормой. Группа счастливцев, у которых вес не меняется, составляет 14%, а 12% поправляются более чем на 3 килограмма.

Абсолютное большинство предпочитают вовсе не взвешиваться, чтобы не расстраиваться – таковых 43%.

Многие предпочитают растягивать новогодние каникулы почти на месяц – это делают 42% респондентов, а 31% продлевают отдых до двух недель. Есть и обратная стороны – у 12% каникулы заканчиваются уже на следующий день после встречи Нового года, пишет «Газета.Ru».

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что употребление определенных продуктов помогает насытить организм и снизить аппетит. Самые полезные в этом плане продукты, богатые белком, пишет ФАН.

Избавиться от набранных за новогодние праздники лишних килограммов помогут разгрузочные дни. Чтобы после праздников вернуться в норму, необходимо соблюдать классическую низкокалорийную диету, рассчитанную для женщин на 1200 ккал, а для мужчин на 1400–1600 ккал и пить как можно больше воды, сообщает газета "Известия".