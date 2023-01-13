Анна Попова сообщила о приходе гриппа группы B на смену свиному

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грипп группы B постепенно приходит на смену свиному, при этом заболеваемость инфекцией продолжает расти. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким, - уточнила Попова. - Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) пандемическому 2009 года приходит вирус гриппа B".

По ее словам, грипп группы B протекает не очень легко, в частности, нередки осложнения на легкие в виде бронхита и пневмонии.

Руководитель Роспотребнадхора добавила, что эффективные меры защиты от гриппа идентичны антиковидным: вакцинация, ношение масок, использование антисептиков и ограничение числа контактов.

Напомним, на этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что в России не планируется расширять профилактические меры в связи с высокой заболеваемостью гриппом. В ведомстве уверены, что вся необходимая профилактика распространения инфекции уже ведется на территории страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. В ведомстве добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.