В Кузбассе появился первый в Сибири Агролицей

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.​

В Кузбассе открылся первый в Сибири Агролицей. Занятия в нем позволят старшеклассникам получить знания по сельскохозяйственными профессиями и определиться с выбором специальности. Кроме того, обучение в лицее будет давать дополнительное преимущество при поступлении в профильные вузы. Занятия проходят на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.

«Сегодня в Кузбассе профориентации школьников мы уделяем особое внимание, в частности, готовим кадровый потенциал для аграрного комплекса, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - В селах нужны грамотные специалисты, которые будут заниматься наукой в животноводстве и растениеводстве, управлять сложной техникой. В агролицее школьники не только будут получать образование, но и сразу на практике смогут применять полученные знания».

В лицее школьники будут углубленно изучать математику, биологию и информатику, а также познакомятся с инновациями в сельском хозяйстве. С 12 января занятия начались у первой группы - 26 старшеклассников из Кемерова и Промышленновского округа.