Клишас считает возможной реализацию предложения Володина о конфискации имущества за оскорбление ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной реализацию предложения председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о конфискации имущества у российских граждан за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, однако отметил, что для этого нужно прописать формулировки состава уголовного преступления, а также внести поправки в Уголовный кодекс.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», - приводит ТАСС слова главы комитета Совфеда РФ.

Напомним, сегодня, 13 января, Володин предложил дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества россиян, покинувших страну, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Как писал сайт KP.RU, по его словам, подобные меры помогут возместить ущерб, нанесенный такими гражданами.

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