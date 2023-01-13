Минобороны Белоруссии сообщило о приведении в готовность артиллерийских подразделений региональной группировки войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артиллерийские подразделения региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства Белоруссии и России приводятся в готовность в рамках совместных мероприятий боевого слаживания, которые проходят на территории республики. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделала пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - сказано в заявлении белорусского военного ведомства.

Напомним, неделю назад, 6 января, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук сказал о готовности совместной белорусско-российской региональной группировки войск к защите Союзного государства, отметив также, что в дальнейшем Москва и Минск намерены совершенствовать подготовку своих военнослужащих, осуществляя в том числе подготовку межвидовых подразделений.

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