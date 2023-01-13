Украинский дипломат извинился после скандала из-за запроса беседы Зеленского и президента Филиппин

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк в пятницу, 13 января, принес извинения перед Министерством иностранных дел Филиппин за предполагаемое недопонимание по поводу просьбы Киева о телефонных переговорах между украинским лидером Владимиром Зеленским и филиппинским президентом Фердинандом Маркосом - младшим.

Дипломат отметил, что не жаловался, когда говорил о том, что глава Филиппин еще не отвечал на запрос, указав на дружеские отношения между двумя странами стран. «Дорогие коллеги, я приношу извинения за любое недопонимание, которое может быть вызвано не очень правильными или, возможно, неправильно», - сказал он в интервью медиагруппе ABS-CBN .

Михайлюк также заявил, что правительство Украины надеется открыть посольство в Маниле в 2023 году.

Напомним, ранее временный поверенный в делах Украины сказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты дважды в месяц пытались связаться с главой Филиппин, но так не получили никакого ответа. В минувший четверг, 12 января, МИД Филиппин упрекнул Украину в нарушении дипломатической практики, раскритиковав дипломата за «слив» в прессу.

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