Захарова заявила, что Госдеп США принялся всерьез работать по ее персоне

Мария Захарова Фото: REUTERS

Государственный департамент Соединенных Штатов всерьез взялся за работу по персоне официального представительства министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой. Об этом она сама заявила в своем телеграм-канале в пятницу, 13 января 2023 года.

Дипломат обратила внимание, что ее фото появилось в русскоязычном аккаунте американской госструктуры.

"На сайте Госдепа пишут на моей фотографии красными буковками "ложь", - написала Захарова. - Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась".

На этом фоне представитель МИД РФ предложила Госдепу США "квест", предложив опровергнуть заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский много лет потреблял наркотические вещества, о чем заявлял даже его предшественник Петр Порошенко.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам не удастся избежать ответственности за причастность к террору против России. По ее словам, Вашингтон участвует в наведении на цели, расположенные в том числе на российской территории.

Напомним, Мария Захарова, комментируя подписание совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО, выразила уверенность, что Соединенные Штаты стремятся втянуть Евросоюз в "глобальное соперничество" и сделать его своим вассалом.

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