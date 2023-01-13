Во Франции назвали сроки поставки колесных танков AMX 10-RC на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж рассчитывает, что легкие колесные танки AMX-10 RC будут поставлены Киеву в течение двух месяцев. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделал министр вооруженных сил Франции его главы Себастьена Лекорню по итогам телефонного разговора с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым.

«Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев», - сказано в заявлении венного ведомства Франции.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы Парижа поставить Киеву колесные танков AMX-10RC, заявил, что это ничего принципиально не изменят, а также отметил, что такое вооружение не способно сорвать ход специальной военной операции.

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