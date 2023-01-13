Республиканцы решили расследовать вывод войск США из Афганистана Фото: REUTERS

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол потребовал от Государственного департамента предоставить документы, связанные с выводом американских войск из Афганистана.

По информации телеканала CNN, конгрессмен в четверг, 12 января, направил в Госдеп запрос о предоставлении документов, указав крайний срок – 26 января 2023. В противном случае Маккол пообещал инициировать судебное разбирательство.

Уточняется, что в письме к Госдепу конгрессмен запросил список всех межведомственных встреч при администрации Джо Байдена, которые были связаны с выводом войск из Афганистана, и встреч с представителями «Талибана»*. По словам республиканца, его интересуют последствия вывода американской армии из республики.

Как писал сайт KP.RU, США вывели свои войска из Афганистана летом 2021 года. Боевики «Талибана»* после этого захватили власть по всей стране, подняв свой над президентским дворцомв Кабуле.

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