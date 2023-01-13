Брат создательницы Black Lives Matter погиб после удара электрошокером полицейскими в США

Учитель Кинан Андерсон погиб при задержании американскими полицейскими Фото: REUTERS

Двоюродный брат одной из создательниц движения Black Lives Matter (BLM), борющегося с расизмом и насилием стражей правопорядка, 31-летний учитель Кинан Андерсон погиб после задержания полицейскими в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание Fox11.

Андерсон попал в аварию в Лос-Анджелесе, после чего американские сотрудники полиции попытались его задержать. Мужчина оказывал сопротивление и кричал, что его хотят убить, как и Джорджа Флойда – другого афроамериканца, погибшего при задержании.

Полицейские применили к Андерсону силу и электрошокер. Затем на место происшествия прибыли спасатели. Они оказали помощь родственнику одной из создательниц движения Black Lives Matter.

Американского учителя госпитализировали. Медики боролись за его жизнь, но тщетно – пациент скончался от остановки сердца.

Общественное движение Black Lives Matter появилось в США в 2013 году, однако основное внимание к себе сторонники борьбы с расизмом и полицейским насилием привлекли в 2020 году после смерти во время задержания темнокожего рецидивиста и наркомана Джорджа Флойда, из которого буквально сделали икону BLM.

Используя протесты в качестве повода, активисты движения устроили массовые беспорядки, которые вышли за пределы страны. Одним из последствий протестов BLM в 2020 году стали массовые увольнения и сокращения полицейских практически на всей территории США.