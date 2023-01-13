СБУ провела военные учения на границе с Белоруссией Фото: пресс-служба СБУ

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) провели военные учения на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси: отработали задержание вражеской диверсионно-разведывательной группы на энергообъекте», – сказано в Telegram-канале СБУ.

Как уточняется в сообщении, учения проходили в приграничных районах Ровенской области. Силовики отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу и захватить в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

В сообщении говорится, что согласно легенде «противник» применял психологическое давление и угрозы физической расправы, пытаясь заставить «заложников» сотрудничать с врагом. «Диверсанты» хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры «в пользу страны-агрессора». Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США заявили, что не видят каких-либо признаков подготовки наступления на Украину с территории Белоруссии.

Между тем Россия и Белоруссия планируют провести совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023.