Apple понизит вознаграждение главы компании Тима Кука более чем на 40% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор компании Apple Тим Кук в текущем году получит 49 млн долларов, что будет более чем на 40% меньше, чем годом ранее. Об этом говорят данные, которые поступили в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Общая намеченная сумма вознаграждения господина Кука в 2023 году составит 49 млн долларов, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 году», - сказано в заявлении компании.

Сообщается, что при составлении документа профильный комитет корпорации принимал во внимание отзывы акционеров, а также деятельность Apple и «рекомендацию господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов». Отмечается, что глава компании одобрил соответствующие решение по сокращению его вознаграждения.

В прошлом году Тим Кук получил чуть менее 83 млн долларов акциями, а также 12 млн долларов премиальных и еще 3 млн долларов в виде заработной платы. Количество ценных бумаг, которые получает глава компании, зависит от результатов деятельности корпорации.