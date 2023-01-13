В России выявлено 5 078 случаев заболевания коронавирусом 13 января 2023

В России выявлено 5 078 случаев заболевания коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За прошедшие сутки в России было выявлено 5 078 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 1 728 заболеваний. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург, где заболели 442 человека, на третьем Свердловская область – там 248 новых случаев.

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки скончались 47 человек, были госпитализированы с инфекцией 876 пациентов. Выздоровел от коронавируса 4 271 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 21 846 722 случаев заражения инфекцией. Умерли 394 309 пациентов, выздоровели от коронавируса 21 267 545 раз.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 января, в России выявили первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен». Субвариант штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5 был обнаружен в Пензенской области.