Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым Фото: кадр с видео

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 13 января, прибыл на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался после продолжительной болезни два дня назад в возрасте 88 лет.

Церемония прощания проходи в ГКЦ «Башкортостан» в Уфе.

Как ранее писал сайт KP.RU, Муртаза Рахимов умер в среду, 11 января 2023 года, в возрасте 88 лет. Сообщение о возможной причине смерти сделал заместитель председателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров, который заявил, что политик скончался после «тяжелой продолжительной болезни», при этом не назвав конкретный диагноз первого президента Башкирии.

Напомним, Муртаза Рахимов был президентом Башкирии в период с 1993 по 2010 год. До этого политик еще на протяжении трех лет возглавлял Верховный Совет Башкирской АССР.