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НовостиЗвезды13 января 2023 9:09

Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма "Призрачная шестерка"

Американец отрицает свою причастность к инциденту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Майкл Бэй

Майкл Бэй

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские правоохранительные органы предъявили обвинение американскому режиссеру Майклу Бэю в незаконном убийстве голубя. Об этом сообщает издание TMZ.

Как следует из вердикта прокуратуры, при съемках фильма "Призрачная шестерка" в 2018 году тележкой была убита птица, что зафиксировал кто-то из людей, находившихся на съемочной площадке, после чего обратился в полицию.

В Риме, где в тот момент проводились съемки, причинять вред диким птицам запрещено, в связи с чем режиссеру, как ответственному за съемочный процесс, предложили оплатить штраф.

Майкл Бэй обвинения отверг и платить штраф отказался, поэтому его ждет судебный процесс. Источники, связанные с производством фильма, утверждают, что ни один из почтовых голубей, задействованных в съемках, не пострадал.

Собеседник издания также добавил, что режиссер является зоозащитником и не допустил бы убийства голубя.