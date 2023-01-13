Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма "Призрачная шестерка"

Майкл Бэй Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские правоохранительные органы предъявили обвинение американскому режиссеру Майклу Бэю в незаконном убийстве голубя. Об этом сообщает издание TMZ.

Как следует из вердикта прокуратуры, при съемках фильма "Призрачная шестерка" в 2018 году тележкой была убита птица, что зафиксировал кто-то из людей, находившихся на съемочной площадке, после чего обратился в полицию.

В Риме, где в тот момент проводились съемки, причинять вред диким птицам запрещено, в связи с чем режиссеру, как ответственному за съемочный процесс, предложили оплатить штраф.

Майкл Бэй обвинения отверг и платить штраф отказался, поэтому его ждет судебный процесс. Источники, связанные с производством фильма, утверждают, что ни один из почтовых голубей, задействованных в съемках, не пострадал.

Собеседник издания также добавил, что режиссер является зоозащитником и не допустил бы убийства голубя.