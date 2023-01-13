В России предложили упростить оформление подростков на работу Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В госдуме рассмотрят возможность упростить трудоустройство подростком с 14 лет на работу. Соответствующий законопроект могут принять уже в феврале.

Если документ поддержат, то подросткам не придется получать согласие органов опеки и попечительства для устройства на работу. Профильный думский комитет уже дал положительный отзыв на проект. Но при этом депутаты не исключают, что нужно время работы на летних каникулах все таки будет ограничено, чтобы дети могли отдыхать от школы.

Согласно данным Минтруда, ежегодно в России трудоустраивается до 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет. Но это далеко не все, кто хотят работать: 91% школьников старших классов хотели бы найти подработку на летние каникулы, но не всегда могут это сделать.

А вот 61% работодателей сложности в трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков. 32% именно по этой причине не берут подростов на работу, пишет газета "Известия".

Новый законопроект позволит исключить все юридические сложности и избавит от бюрократических проволочек.

В пояснительно записке к законопроекту отмечается, что первая работа – это возможность для подростка получить трудовой опыт и заработать личные средства. Подобный опыт помогает в становлении личности.

Тем временем, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать центры семейного счастья при детских поликлиниках для обучения семейной жизни и разрешению конфликтов, сообщает RT.